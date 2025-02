PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wahlhelfern beleidigt+++Wahlplakate beschädigt+++Zigarettenautomat aufgebrochen+++Diebstahl von PKW+++Einbrüche+++Schild antisemitisch beschmiert+++WhatsApp-Betrug+++Zeugenaufruf: Frau in Bus verletzt

Hofheim (ots)

Beleidigung von Wahlhelfern / Beschädigung von Wahlplakat, Eschborn, S-Bahnhof "Süd", Sonntag, 16.02.2025, 12:38 Uhr

(mf) Am Eschborner Südbahnhof wurden am Sonntag gegen 12:40 Uhr Wahlhelfer von einer bislang unbekannten Person beleidigt. Dabei zeriss der Täter ein Wahlplakat, welches die Geschädigten gerade anbringen wollten, und zeigte ihnen den Mittelfinger. Des Weiteren versuchte er, die Geschädigten anzuspucken. Nach kurzer Zeit stieg er in einen anfahrenden grünen Kastenwagen. Hiervon ist lediglich das Teilkennzeichen MTK- bekannt.

Die Geschädigten beschrieben den Mann wie folgt: Er war ca. 1,70m groß, hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er sprach akzentfrei Deutsch und hatte längere braune Haare. Am linken Ohr trug er einen Helix Stift. Der Täter hatte zudem einen braunen Schnauzbart. Er trug eine schwarze Lederjacke, einen weißen Kapuzenpullover, eine braune Cargohose und schwarze Stiefel. Die Gesamterscheinung wurde als "Punkerstyle" beschrieben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Hochheim am Main, Am Weiher, Freitag, 14.02.2025, 08:11 Uhr

(mf) In Hochheim am Main in der Straße "Am Weiher" hat am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Dabei entwendete dieser eine nicht näher bestimmte Anzahl an Zigarettenpackungen sowie eine Geldkassette mit unbekanntem Bargeldbetrag. Weiterhin entstand Sachschaden an dem Zigarettenautomaten in Höhe von ca. 500 EUR. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Diebstahl von PKW,

Eppstein, Lorsbacher Straße, Sonntag, 16.02.2025, 04:30 Uhr

(mf) In Eppstein in der Lorsbacher Straße wurde Sonntagnacht gegen 04:30 Uhr ein Fahrzeug vom einem Werkstattgelände entwendet. Das Fahrzeug, ein roter VW Golf mit dem Kennzeichen "MTK-AU 111" wurde vom Besitzer auf dem frei zugänglichen Gelände einer Kfz-Werkstatt abgestellt. Durch bislang unbekannte Täter wurde zum Tatzeitpunkt das Fahrzeug entwendet. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 10000 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Einbrüche in Gartenhütten,

Hattersheim, Glockwiesenweg, Freitag, 07.02.2025 bis Freitag, den 14.02.2025, 10:50 Uhr

(mf) In Hattersheim wurden von Freitag 07.02.2025 bis Freitag 14.02.2025 in einer Kleingartenanlage im Glockwiesenweg mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter stiegen dabei über den Zaun des Kleingartenvereins und begaben sich zu den angrenzenden Gartenhütten. Den Zaun der einzelnen Gartenparzellen konnten sie übersteigen und brachen die jeweiligen Türschlösser auf. Ein genaues Stehlgut ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die zuständige Dienststelle in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

Wahlplakate abgerissen,

Kelkheim, Im Unterdorf, Samstag, 15.02.2025, 23:25 Uhr

(mf) In Kelkheim in der Straße Im Unterdorf wurde am Samstagabend gegen 23:25 Uhr ein Wahlplakat aus der Halterung gerissen und auf der Straße liegengelassen. Weder die Tathandlung, noch eine dafür verantwortliche Person konnte beobachtet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Wahlplakat zerrissen,

Sulzbach, Cretzschmarstraße, Samstag, 15.02.2025, 21:58 Uhr

(mf) In Sulzbach in der Cretzschmarstraße wurde am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, ein Wahlplakat aus der Halterung gerissen und anschließend zerrissen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30 EUR geschätzt. Die vermeintliche Täterin konnte dabei beobachtet werden. Sie wird als ca. 170 cm groß beschrieben. Sie war schwarz gekleidet und trug eine Handtasche mit roten Akzenten.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Schild antisemitisch beschmiert,

Eschborn, Eichfeldstraße,

Sonntag, 09.02.2025 bis Sonntag, 16.02.2025, 17:20 Uhr

(mf) In Eschborn im Zeitraum von Sonntag, 09.02.2025 bis Sonntag, 16.02.2025, Nachmittag wurde ein Hinweisschild beschmiert. Unbekannte Täter brachten eine antisemitische Botschaft an dem Schild in der Eichfeldstraße an. Weder der genaue Tathergang, noch eine dafür verantwortliche Person konnte beobachtet werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Pizzeria,

Eppstein, Burgstraße, Samstag, 15.02.2025, 22:30 Uhr bis Sonntag 16.02.2025, 10:30 Uhr

(mf) In Eppstein in der Burgstraße wurde zwischen Samstag und Sonntagnacht versucht in eine Pizzeria einzubrechen. Der Täter versuchte die Eingangstür aufzuhebeln und ließ nach einem Versuch aus unbekannter Ursache von weiteren Versuchen ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

WhatsApp-Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro, Eschborn, Freitag, den 14.02.2025, 23:02 Uhr

(mf) Ein unbekannter Täter schrieb Freitagabend gegen 23:00 Uhr die 74-jährige Geschädigte aus Eschborn auf WhatsApp an und gab sich als ihr Sohn aus. Er habe eine neue Telefonnummer und bat aus finanziellen Gründen die Geschädigte darum ihm Geld zu überweisen. Die Geschädigte kam der scheinbaren Bitte ihres Sohnes nach und überwies ihm über 5000 EUR. Die Betroffene wurde somit Opfer eines sogenannten WhatsApp-Betruges. Sie bemerkte erst später, als die Überweisungen nicht mehr rückgängig gemacht werden konnten, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der angeblichen Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Frau in Bus gestürzt und verletzt,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, den 29.01.2025, 18:09 Uhr

(mf) Ein bisher namentlich nicht bekannter Busfahrer befuhr am Mittwoch, 29.01.2025, gegen 18:00 Uhr mit seinem Linienbus die Königsteiner Straße in Bad Soden. An der Haltestalle in Höhe der Aral-Tankstelle hielt der Bus und eine 89-jährige Frau aus Sulzbach stieg in den Bus ein. Beim Anfahren stürzte die Frau im Bus und fiel auf ihren Hinterkopf. Die Frau stieg an einer anderen Haltestelle aus, ohne dem Busfahrer von dem Vorfall zu berichten. Hier wurde von einem weiteren Fahrgast ein Rettungswagen hinzugerufen. Die Frau wurde nach einer ersten ambulanten Behandlung vor Ort in ein Frankfurter Krankenhaus verbracht.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192 2079-0 entgegen.

