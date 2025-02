PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus PKW in Schwalbach +++ Betrunken im Straßenverkehr - Verkehrsunfall in Kriftel verursacht +++

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus PKW in Schwalbach

65824 Schwalbach am Taunus, Altkönigstraße,

Freitag, 14.02.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 15.02.2025, 13:00 Uhr

In der Zeit von Freitag, 14.02.2025 gegen 18:30 Uhr bis Samstag, 15.02.2025 gegen 13:00 Uhr kam es in der Altkönigstraße in Schwalbach am Taunus zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus PKW. Der Geschädigte hatte seinen grauen VW dort ordnungsgemäß abgestellt. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise geöffnet hatte. Der Unbekannte durchwühlte es nach Wertgegenständen und entwendete letztlich eine Sonnenbrille sowie eine Skijacke. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter 06196 - 20730.

2. Betrunken im Straßenverkehr - Verkehrsunfall in Kriftel verursacht

65830 Kriftel, Kirchstraße,

Samstag, 15.02.2025, 20:40 Uhr

Eine 32-jährige kroatische Fahrzeugführerin verursachte am Samstag, den 15.02.2025 gegen 20:40 Uhr einen Verkehrsunfall in Kriftel. Ersten Ermittlungen nach befuhr die Fahrzeugführerin mit ihrem vollbesetzten Fahrzeug die Kirchstraße in Kriftel in Richtung Frankfurter Straße, als plötzlich die Beifahrerin ins Lenkrad griff und die Fahrzeugführerin so von der Fahrbahn abkam. Der schwarze Golf kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Laterne sowie einem Kirchengebäude. Bei dem Unfall wurde sowohl die Fahrzeugführerin als auch ein weiterer Fahrzeuginsasse verletzt. Beide Personen wurden im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, was eine Blutentnahme bei der Fahrzeugführerin nach sich zog. Aufgrund des hohen Alkoholwertes wurde auch der Führerschein der Fahrzeugführerin einbehalten. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Auch gegen die Beifahrerin, die ins Lenkrad griff, wurden Ermittlungen eingeleitet.

Zusammengestellt durch POKin Wehnert. Genehmigt durch PHK Hasler (KvD).

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell