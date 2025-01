Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Diebstahl aus Kirche

Papenburg (ots)

Am Montag zwischen 12 und 18 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen Altarleuchter aus einer Kirche an der Kirchstraße in Papenburg entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Mittwoch, als unbekannte Täter zwischen 12 und 18 Uhr Bargeld aus dem Opferstock entwendeten. Ob es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt, steht bisher noch nicht fest. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

