PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch +++ Pfefferspray gesprüht +++ Sichtschutz angezündet +++ E-Roller unter Cannabiseinfluss geführt

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Eschborn, Zeppelinstraße, Samstag, 15.02.2025, 07:30 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 15:00 Uhr

(mf) Zwischen Samstagmorgen und Dienstagnachmittag wurde in Eschborn in der Zeppelinstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Hausflur des Mehrfamilienhauses. Dort begab er sich zu einer Wohnungstür im dritten Obergeschoss eines Bewohners. Diese konnte er aufhebeln. Anschließend durchwühlte er die Räume. Dabei konnten der Täter Bargeld erbeuten und damit unerkannt flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt in beiden Fällen sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

2. Unbekannter sprüht Pfefferspray nach Streitigkeiten, Eschborn, Ginnheimer Straße, Dienstag, 18.02.2025, 19:32 Uhr

(mf) Ein bislang unbekannter Täter besprühte am Dienstag, 18.02.2025 gegen 19:30 Uhr einen Mitarbeiter eines Supermarktes in der Ginnheimer Straße in Eschborn mit Pfefferspray. Zwischen dem Mitarbeiter des Supermarktes und einer Gruppe Jugendlicher kam es im Markt zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf sprühte ein Jugendlicher aus der Gruppe Pfefferspray auf den Mitarbeiter und traf ebenfalls seiner Begleiter. Die aufnehmenden Beamten konnten den Mitarbeiter und einen Jugendlichen antreffen. Weitere beteiligte Personen konnten vor Ort nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der Jugendliche, der das Pfefferspray sprühte, konnte durch den Mitarbeiter wie folgt beschrieben werden: Es handelte sich um einen Jungen, "südländisches" Aussehen, ca. 180 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur. Er trug eine schwarze Mütze, eine glänzende Jacke und eine helle Hose. Weiterhin hatte er eine blaue Kapuze auf und trug ein schwarzes Tuch im Gesicht.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

3. Anzünden eines Sichtschutzes,

Schwalbach am Taunus, Altkönigstraße, Dienstag, 18.02.2025, 18:10 Uhr

(mf) Am Dienstagabend, gegen 18:10 Uhr, zündeten bislang unbekannte Täter in Schwalbach in der Altkönigstraße einen Sichtschutz an. Eine Zeugin bemerkte zur genannten Uhrzeit, dass ein Sichtschutzzaun durch zwei unbekannte Täter in Brand gesetzt wurde. Als die Täter sie bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Zeugin meldete sich daraufhin bei den Besitzern, welche umgehend die Feuerwehr informierten. Diese konnte das Feuer löschen. Eine Beschreibung der Täter war nicht möglich. Der Wert des Zaunes wird auf ca. 200EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 2073-0 entgegen.

4. Unter Cannabiseinfluss einen E-Roller gefahren, Hofheim. Weinbergstraße, Dienstag, 18.02.2025, 14:55 Uhr

(mf) Am Dienstag gegen 15:00 Uhr führte ein 24-jähriger Hofheimer einen E-Roller unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Der Rollerfahrer wurde durch eine Streife der Polizeistation Hofheim im Straßenverkehr angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle kam den Beamten der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Weiterhin konnte er keinen gültigen Versicherungsschutz für den Roller vorweisen. Er wurde nach der Kontrolle zur Dienststelle zwecks Durchführung einer Blutentnahme verbracht. Dort wurde gegen den Rollerfahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

