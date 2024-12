POL-AUR: Juist - Munitionsfund

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Wiesmoor - E-Scooter-Fahrerin verletzt Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer E-Scooter-Fahrerin kam es am Mittwochabend in Wiesmoor. Gegen 20.20 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg am Amaryllisweg in Fahrtrichtung ...

mehr