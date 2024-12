Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Zigarettenautomat wurde aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Manslagt (Gemeinde Krummhörn) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter machten sich im Manslagter Ring, auf Höhe Kielweg, an dem Automaten zu schaffen und entwendeten den Inhalt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Donnerstag in Aurich. Vor der Werft in der Straße Am Neuen Hafen zerkratzte ein Unbekannter einen geparkten schwarzen Nissan Qashqai. Der Wagen wurde an der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Spiegelunfall

Zwei Autofahrer sind am Montag auf der Langefelder Straße in Aurich an den Außenspiegeln kollidiert. Der Fahrer eines grauen VW Golf war gegen 17 Uhr von Middels in Richtung Blomberg unterwegs, als ihm mehrere Fahrzeuge entgegenkamen. Eines der Fahrzeuge stieß gegen den Außenspiegel des VW Golf, doch der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung B 210 fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Dornum - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Westerstraße in Dornum hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 15.15. Uhr und 15.40 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Auto einen grünen Renault Laguna. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Schuppen abgebrannt

Im Ritzweg in Moordorf (Gemeinde Südbrookmerland) ist am Donnerstagabend ein Geräteschuppen niedergebrannt. Gemeldet wurde das Feuer gegen 21.45 Uhr. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte die Feuerwehr glücklicherweise verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Schuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört, am Wohnhaus entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

