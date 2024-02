Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim Raub eines Mobiltelefons

Landau (ots)

Der Geschädigte saß am 24.02.2024 gegen 18:25 Uhr auf einer Treppe vor dem Nettomarkt als ein Fahrradfahrer versuchte ihm das Mobiltelefon zu entreißen. Nachdem dies zunächst nicht gelang, schlug der Fahrradfahrer dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht und flüchtete mit dem Smartphone in unbekannte Richtung. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte mehrere Platzwunden im Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

