Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Metalldiebe auf frischer Tat ertappt

Rüsselsheim (ots)

Die Polizei konnte am Sonntagmittag (25.06.), gegen 13.30 Uhr, auf einem Firmengelände in der Schlesienstraße nach einem Zeugenhinweis sieben Männer im Alter zwischen 19 und 55 Jahren festnehmen, die unter Verdacht stehen, aus einem dortigen Gebäude Elektrotechnik und Kabel gestohlen zu haben. Insgesamt trafen die Ordnungshüter fünf Fahrzeuge am Tatort an. Die Fahrzeuge waren zum Teil bereits mit Diebesgut beladen. Im Anschluss wurden zudem die Wohnungen der Personen durchsucht. Hierbei wurden große Mengen Metall und mehrere tausend Euro Bargeld von der Polizei sichergestellt.

Die Festgenommenen wurden unter anderem erkennungsdienstlich behandelt. Alle wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls dauern an. Zudem prüft die Kripo, ob die Männer für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen.

