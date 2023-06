Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kriminelle suchen Baustelle heim

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unter anderem auf Baumaschinen, wie Gasmessgeräte, einen Abbruchhammer aber auch Integralhelme und einen Stromerzeuger der Marke Honda, hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag (23.06.) im Bereich "An der Schnepfenschneise/Oberwald" abgesehen. Dort suchten sie eine Baustelle heim und entwendeten die Gegenstände aus einem Container und einem Anhänger.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Mörfelder Kriminalkommissariats 41 haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06105/4006-0 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell