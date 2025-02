POL-MTK: Versuchter Einbruch in Gaststätte +++ Audi zerkratzt +++ zwei Trunkenheitsfahrten

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Schule, Schwalbach, Ostring, Donnerstag, 20.02.2025, 02:10 Uhr (mf) Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, gegen 02:10 Uhr in eine Schule in Schwalbach am Taunus im Ostring ein. Sie warfen zunächst mit einem Stein ein Loch in ein Fenster und konnten so das Schulgebäude ...

mehr