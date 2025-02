PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Auto +++ Reifen aus Tiefgarage geklaut +++ Beleidigung an Wahlstand +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

1.Auto geklaut und bei Verfolgungsfahrt Unfall verursacht, Kelkheim, Berliner Ring, Sonntag, 23.02.2025, 02:15 Uhr

(sb)Zwei Jugendliche haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Auto gestohlen und einen Unfall damit verursacht. Gegen 02:15 Uhr am Morgen fiel einer Polizeistreife der Polizeistation Hofheim ein Auto auf, dass mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Hofheimer Straße in Hattersheim fuhr. Als die Streife das Fahrzeug anhalten wollte, flüchtete das Auto durch ein Wohngebiet. Im Zuge der darauffolgenden Verfolgungsfahrt touchierte das Auto einen Absperrpoller und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten in der Folge fußläufig. Polizeikräfte nahmen die Jungen im Rahmen der Fahndung fest. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der verunfallte Opel Corsa zuvor im Berliner Ring in Kelkheim gestohlen worden war. Dazu klauten die Täter noch die Kennzeichen eines abgestellten Wohnmobils und brachten sie an dem Auto an. Die Jugendlichen müssen sich jetzt wegen des Verdachts eines Illegalen Kraftfahrzeugrennens, des Diebstahls von Kraftfahrzeug und der Kennzeichen sowie Urkundenfälschung verantworten. Das Fahrzeug stellte die Polizei sicher. Die beiden Jugendlichen wurden den Eltern übergeben. Durch die Verfolgungsfahrt wurde ein Streifendienstfahrzeug beschädigt. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen, dann melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Hofheim unter (06192) 2079-0 oder der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749-0.

2.Tiefgaragentor aufgebrochen, Reifen gestohlen, Hochheim, Liselotte-Hermann-Weg, Freitag, 21.02.2025, 19:00 Uhr bis 22.02.2025, 13:00 Uhr

(sb)Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag Reifen aus einer Tiefgarage in Hochheim gestohlen. Das verschlossene Garagentor des Mehrfamilienhauses im Liselotte-Hermann-Weg hebelten zwischen 19:00 Uhr und 13:00 Uhr am Folgetag die Täter auf und begaben sich in das Objekt. Dort nahmen sie vier Kompletträder und flüchteten unerkannt. Die Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06145) 5476-0 entgegen.

3.Beleidigung an Wahlstand, Kelkheim, Am Marktplatz, Samstag, 22.02.2025, 13:00 Uhr

(sb)Ein 40-jähriger Mann hat am Samstagmittag mehrere Mitglieder einer Partei beleidigt. Der Herr näherte sich gegen 13:00 Uhr einem Wahlstand auf dem Kelkheimer Marktplatz. Die Parteimitglieder waren gerade dabei, den Wahlstand aufzubauen, als der Aggressor mehrere Beleidigungen in Richtung der anwesenden Personen rief. Es kam zu einem lautstarken Streit, in dem der Schreiende von den Parteimitgliedern vom Wahlstand weggedrängt wurde. Der Aggressor wurde schließlich von der Polizei angetroffen und Ermittlungen wegen des Verdachts verhetzender Beleidigung eingeleitet.

4.Trunkenheitsfahrt, Hofheim, A66 / Casteller Straße, Samstag, 22.02.205, 18:50 Uhr

(sb)Eine Polizeistreife der Polizeistation Hofheim wurde beim Befahren der A66 auf einen VW Passat aufmerksam, welcher von der Tank- und Raststation Weilbach auf die Autobahn auffuhr. Das Fahrzeug konnte die Spur nicht ordnungsgemäß halten und fuhr Schlangenlinien. Den Polizisten fiel zudem auf, dass das Auto ohne erkennbaren Grund langsam auf der Autobahn fuhr. Gegen 18:50 Uhr hielt die Polizei den 68-jährigen Fahrer auf der Casteller Straße in Hofheim an. Der Mann roch bereits bei der Kontrolle nach Alkohol, weshalb die Beamten einen Atemalkoholtest durchführten. Der Test ergab einen Wert von 0,78 Promille. Der Mann wurde auf die Polizeistation Hofheim verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Herrn wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Fahrer die Polizeistation zu Fuß verlassen.

