POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände - Zeugen gesucht +++ Einbrüche +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Roller geklaut +++ Unfälle

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände - Zeugen gesucht, Hattersheim, Im Boden, Dienstag, 25.02.2025, 15 Uhr

(ro)Falsche Polizeibeamte haben am Dienstag einen Rentner zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen überredet.

Im Laufe des Tages meldeten sich die "Beamten" telefonisch bei dem Wiesbadener und teilten ihm mit, dass derzeit Einbrecher in der Nachbarschaft ihr Unwesen treiben würden. Man wolle nun die Bewohner und ihr Eigentum schützen. Mit dieser Finte brachten sie den Mann dazu, nach Hattersheim zu fahren und dort seine Ersparnisse sowie Wertgegenstände gegen 15 Uhr an einem angeblichen Zivilfahrzeug abzulegen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Lieferwagen, der in der Straße "Im Boden" in Höhe eines Discounters abgestellt war. Das abgelegte Päckchen nahmen die Betrüger kurz darauf an sich.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei und bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer am Dienstag gegen 15 Uhr in der Straße "Im Boden" verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem weißen Lieferwagen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Doppelhaushälfte,

Hofheim, Marxheim, Am Pfingstbrunnen, Montag, 24.02.2025, 19 Uhr

(ro)Eine Doppelhaushälfte im Hofheimer Stadtteil Marxheim stand am Montag im Fokus eines Einbrechers.

Ersten Ermittlungen zufolge begab sich der Täter gegen 19 Uhr in den rückwärtigen Bereich des Gartens und hebelte ein Fenster des Anwesens in der Straße "Am Pfingstbrunnen" auf. Im Haus durchsuchte er sämtliche Wohnräume nach Schmuck und Bargeld. Samt Beute in bislang unbekanntem Wert flüchtete der Kriminelle über die Terrassentür. Bei dem Einbrecher soll es sich um einen etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann handeln. Er war mit einer hellen Kapuzenjacke bekleidet, trug eine helle Kappe und einen hellen Rucksack. Sein Gesicht hatte er hinter einem dunklen Schal versteckt.

Zeugenhinweise in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Werkzeug aus Rohbau gestohlen,

Flörsheim, Weilbach, Mainzer Straße, Montag, 24.02.2025, 17.15 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 9 Uhr

(ro)Im Flörsheimer Stadtteil Weilbach haben Diebe zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Werkzeuge aus einem Rohbau gestohlen.

Auf noch unbekannte Art und Weise gelangten die Täter zwischen 17.15 Uhr und 9 Uhr ins Innere des Rohbaus in der Mainzer Straße. Sie ließen diverse Baumaschinen im Wert von rund 3.000 Euro mitgehen, bevor sie sich von Dannen machten.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

4. Büro einer Autowaschanlage aufgebrochen, Eschborn, Praunheimer Straße, Montag, 24.02.2025, 19.30 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 7.20 Uhr

(ro)In der Nacht auf Dienstag ist ein Unbekannter in einen Büroraum einer Autowaschanlage in Eschborn eingestiegen.

Zwischen 19.30 Uhr und 7.20 Uhr machte sich der Täter gewaltsam an der Tür des Büroraums der Waschanlage in der Praunheimer Straße zu schaffen und gelangte so ins Innere. Ob er bei seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, ist bislang noch unklar. Anschließend suchte der Einbrecher unerkannt das Weite. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

5. Pedelec aus Gartenhütte entwendet,

Hofheim, Wallau, Herrngarten, Dienstag, 25.02.2025 20.04 Uhr

(ro)Am Montag entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in Hofheim-Wallau ein Pedelec.

Das Zweirad war in einer Gartenhütte eines Anwesens in der der Straße "Herrngarten" abgestellt. Ein Bewohner bemerkte gegen 20.04 Uhr die Diebe und nahm kurz die Verfolgung auf. Die Täter konnten jedoch mit dem schwarzen Pedelec der Marke "Cube" im Wert von rund 2.400 Euro entkommen. Ein Fahrraddieb wird als etwa 1,80 Meter groß und mit heller Winterjacke sowie heller Kappe bekleidet beschrieben. Sein Komplize soll etwas kleiner und dunkel gekleidet gewesen sein. Beide haben vermutlich in einer osteuropäischen Sprache gesprochen.

Die Polizeistation Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

6. Fahrraddiebe unterwegs,

Kelkheim, Im Förstergrund, Sonntag, 23.02.2025, 22 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 11 Uhr

(ro)In Kelkheim waren zwischen Sonntag und Dienstag Fahrraddiebe unterwegs.

Ein offenstehendes Garagentor eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Förstergrund" nutzten die Täter zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, aus und entwendeten zwei dort abgestellte Fahrräder, bevor sie die Flucht ergriffen. Bei den Zweirädern handelt es sich um ein weißes "Gravelbike" mit roten Pedalen sowie ein silbernes E-Bike im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro.

Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

7. Roller geklaut,

Kelkheim, Münster, Frankfurter Straße, Montag, 24.02.2025, 16.30 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 7.45 Uhr

(ro)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen hatten es Unbekannte in Kelkheim-Münster auf einen Roller abgesehen. Der Besitzer hatte sein Kleinkraftrad am Montag gegen 16.30 Uhr auf einem Grundstück in der Frankfurter Straße abgestellt. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass Unbekannte seinen schwarzen Roller der Marke "Nova Motors" im Wert von rund 1.500 Euro geklaut hatten. Am Zweirad war zuletzt das Kennzeichen "300 GWJ" angebracht.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

8. Betrunkener verursacht mehrere Unfälle, Hofheim am Taunus, Wildsachsener Straße, Dienstag, 25.02.2025, 21:35 Uhr

(br)Ein betrunkener 42-Jähriger verursachte am Dienstagabend in Hofheim gleich mehrere Unfälle.

Er befuhr zunächst gegen 21:35 Uhr mit seinem Peugeot die Wildsachsener Straße in Richtung Langenhain und rammte dort bereits zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Langenhain fort, verlor aber auf Höhe der Straße "In der Baumschule" vollends die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Parkbank sowie eine Mauer. Dort endete die Fahrt und der Fahrer konnte von der Polizei festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der 42-Jährige wurde bei seiner Unfallfahrt leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten. Glücklicherweise wurden außer dem verunfallten Fahrer keine weiteren Personen verletzt.

9. Betrunken und ohne Führerschein geflüchtet, Hofheim am Taunus, In der Dreispitz, Dienstag, 25.02.2025, 17:47 Uhr

(br)Ein 60-jähriger Opel-Fahrer wurde am Dienstagabend in Hofheim in einen Verkehrsunfall verwickelt. Er war betrunken und ohne Führerschein unterwegs.

Ein 54-Jähriger missachtete am Dienstagabend in Hofheim am Taunus mit seinem Toyota ein Stoppschild in der Straße "In der Dreispitz" und kollidierte mit dem 60-jährigen Opel-Fahrer. Anstatt die Personalien auszutauschen, entfernte sich der geschädigte Opel-Fahrer noch vor Eintreffen der herbeigerufenen Polizei von der Unfallstelle und nahm hierbei das Kennzeichenschild des Unfallverursachers mit. Nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und aufgrund einer treffenden Personenbeschreibung eines Zeugen, konnte der 60-Jährige später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auch das entwendete Kennzeichenschild konnte bei dem Herrn aufgefunden werden. Er ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 60-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

