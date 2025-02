POL-MTK: Farbschmierereien an Garagenwand +++ Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hofheim (ots) - Korrektur der Pressemeldung vom 24.02.2025 - 6. Einbruch in Geschäft (ro)In der Pressemeldung Nr. 6 zu dem Einbruch in ein Geschäft muss die Tatzeit korrigiert werden. Die Täter drangen am frühen Freitagmorgen und nicht wie fälschlicherweise angegeben am Samstag in das Geschäft ein. Die restliche Meldung gilt analog. Rückfragen bitte an: ...

