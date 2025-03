POL-MTK: +++ Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände +++ Einbruchsversuch in Apotheke +++ Fahrzeug beschädigt Hauswand und flüchtet +++ Verkehrskontrollen zur Faschingszeit +++

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1.Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Wertgegenstände, 65779 Kelkheim, Mühlstraße, Freitag, 28.02.2025, 15:00 Uhr.

(md) Bereits in der Pressemitteilung vom 26.02.2025 wurde von einem Fall Falscher Polizeibeamter berichtet - nun kam es am Freitag, 28.02.2026 zu einer weiteren Tat zum Nachteil eines Rentners aus Kelkheim, der zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen überredet worden war. So meldeten sich im Laufe des Tages "Beamte" telefonisch bei dem Kelkheimer und teilten ihm mit, dass seine Enkelin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Man könne jedoch gegen das Hinterlegen einer Kaution die Enkelin wieder entlassen. Mit dieser Masche brachten sie den Rentner dazu, nach Bad Vilbel zu fahren und dort seine Ersparnisse sowie Wertgegenstände an einen angeblichen Beamten zu übergeben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Die Polizei wird niemals Bargeldbeträge oder Wertgegenstände bei ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder andere Behörden werden das nicht tun. Wenn sie solche Anrufe erhalten, legen sie sofort auf und erkundigen sich bei ihrer örtlichen Polizei. Informationen dazu finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei Wetterau (Tel.: 06031-6010).

2.Einbruchsversuch in Apotheke, 65239 Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Samstag, 01.03.2025, 03:32 Uhr.

(md) In der Nacht zum Samstag, den 01.03.2025, versuchten Unbekannte sich Zuritt in eine Apotheke in der Frankfurter Straße in Hochheim am Main zu verschaffen. Die Täter hebelten an der Schiebetür des Haupteingangs und verursachten dadurch einen Spannungsbruch. Möglicherweise aufgrund der ausgelösten Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, können Sie sich unter 06196 20730 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

3.Fahrzeug beschädigt Hauswand und flüchtet, 65719 Hofheim, Rheingaustraße, 28.02.2025, 22:03 Uhr.

(md) Am Abend des 28.02.2025 kam es im Bereich der Rheingaustraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeugführer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand kollidierte. Die Hauswand wurde dabei beschädigt. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass das beteiligte Fahrzeug ebenso stark beschädigt worden sein muss. Zeugen die zum Zeitpunkt Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der 06192 20790 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten.

4.Verkehrskontrollen im Kreisgebiet im Zuge der Faschingszeit, 65719 Hofheim.

(md) Die närrischen Tage haben begonnen, viele Veranstaltungen starten und zahlreiche Umzüge werden auf den Straßen des Main-Taunus-Kreises stattfinden. Auch die Polizei hat sich entsprechend auf die Karnevalszeit vorbereitet. So werden etwa verstärkt Kontrollen mit dem Fokus "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im gesamten Kreisgebiet durchgeführt. Ziel derart geplanter Einsatzmaßnahmen ist es stets, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen die Gefahren des Einflusses von Alkohol oder anderer berauschender Mittel am Steuer vorzubeugen. Der Konsum von Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben und die Gesundheit anderer! In diesem Zusammenhang bietet die Polizei neben präventiven Gesprächen auch praktische Tipps zur Verbesserung der Fahrsicherheit an.

