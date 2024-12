Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: Zeugenaufruf nach Raubüberfall auf Kiosk

Harrislee (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (05.12.2024) kam es im Moränenweg in Harrislee zu einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk. Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach Angaben des Angestellten sei der maskierte Täter gegen 19.40 Uhr an das Verkaufsfenster des Kiosks herangetreten und habe unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld gefordert. Nachdem der Angestellte durch das Fenster versucht habe, dem Täter die Waffe zu entreißen, sei dieser zu Fuß in Richtung Wiesenkamp geflüchtet.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- circa 185 - 195 cm groß - schlanke Statur - starker osteuropäischer Akzent.

Der Täter sei zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet und sein Gesicht durch eine heruntergezogene dunkle Wollmütze und einen um den Kopf gewickelten schwarzen Schal verdeckt gewesen.

Eine nach Notrufeingang sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Vor diesem Hintergrund hat die Kriminalpolizei Flensburg die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Flensburg unter der Rufnummer 0461 484 0 oder per Email an K7.Flensburg.BKI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell