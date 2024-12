Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Weißer Kastenwagen fährt Rentnerin an und flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Schleswig (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.12.24) gegen 17.12 Uhr, überquerte eine 80-jährige Fußgängerin die Friedrich-Ebert-Straße vom famila-Parkplatz in Richtung des Schwimmhallenparkplatzes. Ein weißer Kastenwagen bog gleichzeitig vom Schwimmhallenparkplatz nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße ein, woraufhin es mittig der Fahrbahn zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam. Die 80-Jährige stürzte und verletzte sich nicht unerheblich an der linken Schulter. Sie erlitt außerdem einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kastenwagens fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um die Rentnerin zu kümmern.

Die 80-Jährige konnte nur fragmentarische Angaben zu einem möglichen Kennzeichen angeben. Es könnte sich um ein Schleswiger Kennzeichen mit den Zahlen 645 gehandelt haben, wobei die Reihenfolge der Zahlen unbekannt ist.

Zeugen des Unfalls und/oder Hinweisgeber zu einem möglichen Verursacher werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 an die Verkehrsunfallermittler des Polizeirevieres in Schleswig zu melden.

