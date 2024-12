Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Phantombildfahndung nach sexuellem Übergriff auf 13-jähriges Mädchen

Flensburg (ots)

Bereits am 16.09.2024 gegen 15.00 Uhr kam es im Bereich der Grünfläche zwischen den Straßen Valentinerallee und Backensmühle und dem Kockeschünegang zu einem sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und intensiver Ermittlungen durch das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg konnte der Täter bislang nicht ermittelt werden, nach dem die Polizei nun mit einem Phantombild sucht.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- mindestens 40 Jahre alt - etwa 170 cm groß - braune Haare mit grauen Strähnen - zur Tatzeit stoppeliger Bart - auffällig vornübergebeugte Körperhaltung - ungepflegte Erscheinung

Zur Tatzeit habe der Täter ein dunkelgrünkariertes Hemd getragen.

Wer an dem Tattag in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Flensburg unter 0461 484 0 oder per Email an k2.Flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

