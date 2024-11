Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: POL-FL: Flensburg - Verkehrsbehinderungen in der Flensburger Innenstadt durch friedliche Versammlungen am Samstagnachmittag

Flensburg (ots)

In der Flensburger Innenstadt fanden am Samstagnachmittag (30.11.24) zwei zuvor angemeldete Versammlungen statt. Ab ca. 13.45 Uhr wurden deshalb bereits im Vorwege Verkehrssperrungen veranlasst, so dass an verschiedenen Einfahrtstraßen der Verkehr abgeleitet wurde. Dies führte temporär zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei und Vertreter der Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg waren vor Ort und haben die Versammlungen begleitet, die störungsfrei verliefen.

Ca. 100 Teilnehmende einer bei der Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg angezeigten Versammlung zum Thema "Pro Palästina" trafen sich zu einer Auftaktkundgebung gegen 14:00 Uhr auf dem I.C.-Möller-Platz am Nordertor. Dort wurde ebenfalls eine angemeldete Versammlung für den selben Streckenablauf mit dem Thema "Solidarität mit Israel" mit ca. 40 Teilnehmenden abgehalten. Beide Versammlungen setzten sich gegen 14.30 Uhr als Aufzüge auf der vereinbarten Route in Bewegung. Diese führte über die Schiffbrücke, Norderhofenden, Süderhofenden, Friedrich-Ebert-Straße, Angelburger Straße, Süderhofenden, Hafendamm und dann zur Hafenspitze, wo Abschlusskundgebungen abgehalten wurden. Beide Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei und wurden gegen 16.30 Uhr beendet.

