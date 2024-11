Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Illegale Abfallentsorgung, Polizei sucht Zeugen oder Hinweisgeber

Schwesing (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende (22.11.24 bis 25.11.24) wurde in Schwesing in der Straße "Nagelschmiede" am Rande eines Feldes Elektroschrott entsorgt. Dabei handelt es sich u.a. um Aktivkohlefilter, welche vornehmlich in Dunstabzugshauben von Gastronomieküchen eingesetzt werden. Weiterhin befanden sich Natriumhochdrucklampen mit entsprechenden Vorschallgeräten, Heizungen für Aquarien und weitere Lüfter in dem Müll.

Der Umweltschutzdienst des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Nord, Fachdienst Husum, hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen dieser illegalen Abfallentsorgung oder Hinweise zu möglichen Tätern. Zeugen und Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 04841-8300 oder per Mail Husum.PABR-FD-Bezirk@polizei.landsh.de bei den Ermittlern melden. Vielen Dank!

