POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern mit leicht verletzter Person

Unkel (ots) - Am Samstag, den 27.07.2024 kam es gegen 13 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Unkel. Der Täter nahm einen Rucksack aus dem Sortiment und füllte ihn mit zahlreichen Produkten aus den Regalen. Dann versuchte er mit dem Stehlgut den Supermarkt zu verlassen. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten das und hinderten den Ladendieb an der Flucht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte ...

