POL-PDNR: Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Neuwied (ots) - Am Freitag, den 26.07.2024, kam es gegen 14.40 Uhr in Neuwied ST Heimbach-Weis in der Engersgaustraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines weißen Mercedes missachtete dabei den Vorrang eines von rechts kommenden silbernen Pkw, als sie vom Gelände der Tankstelle in den fließenden Verkehr einfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Da die beiden Unfallbeteiligten ...

mehr