Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning: Versuchter Einbruchdiebstahl in Gartenbaubetrieb - Polizei sucht Zeugen

Tönning (ots)

Am Freitag (22.11.2024) kam es in der Dithmarscher Straße in Tönning zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Gartenbaubetrieb. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit von 16.00 bis 22.15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände, indem sie das Vorhängeschloss des Zufahrtstores durchtrennten. Ein gewaltsames Eindringen in das Firmengebäude erfolgte nicht.

Wer am vergangenen Freitag verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Gartenbaubetriebs gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum unter der Telefonnummer 04841 830 0 oder per E-Mail an Husum.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

