POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 23. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein Täter erbeutete am Donnerstag, den 06.06.2024, bei einem Raub vor einem Bankgebäude Bargeld. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Ein Unbekannter sprach gegen 09:45 Uhr an der Schneidemühler Straße einen 81-jährigen Bielefelder an, der gerade das nahegelegene Bankgebäude verlassen hatte. Der Mann bat den Bielefelder darum, Geld zu wechseln. Der hilfsbereite ...

mehr