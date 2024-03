Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots)

Am Samstag (02.03.), in der Zeit zwischen 18.30 und 21.00 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fiel Schmuck in die Hände.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

