Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brand eines Schuppens

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 01.02.2024, gegen 21.50 Uhr hatte in der Breisgaustraße in Emmendingen ein Schuppen gebrannt, welcher an eine Garage angebaut war und als Freizeitraum genutzt wurde.

Während die Räumlichkeit zuvor noch genutzt wurde, entstand anschließend, in Abwesenheit der Personen ein Feuer. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Schuppen bereits im Vollbrand.

Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Emmendingen gelöscht und ein Ausbreiten auf das Wohngebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell