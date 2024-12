Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf Tankstelle

Niebüll (ots)

Am Freitagabend (29.11.2024) kam es in der Gather Landstraße in Niebüll zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle. Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 17.25 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und fragte den Angestellten nach Zigaretten. Nachdem dieser zwei Packungen auf den Verkaufstresen gelegt hatte, zog der Mann aus dem Anorak eine Schusswaffe und bedrohte damit den Angestellten. Der Täter ergriff die Zigarettenpackungen und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Rathausstraße.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- circa 20 - 30 Jahre alt - circa 180 cm groß - kurze dunkle Haare - schlanke Statur

Zur Tatzeit trug der Täter einen olivgrünen Anorak mit Kapuze, eine khakifarbene Tarnhose sowie ein khakifarbenes Shirt mit einem Deutschlandabzeichen auf der Brust.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg.

Vor diesem Hintergrund hat die Kriminalpolizei in Niebüll die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Niebüll unter der Rufnummer 04661 40110 oder per Email an Niebüll.KPST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell