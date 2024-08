Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 02.08.-04.08.2024

Buchholz in der Nordheide (ots)

Tostedt - Streitigkeiten im Freibad - Ermittlungen nach Körperverletzung

Am 03.08.2024 gegen 16:30 Uhr kam es im Freibad in Tostedt zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen circa 20 jungen Menschen. Im Zuge dieser Streitigkeiten kam es zu einer Körperverletzung. Ein 19-Jähriger schlug einem 15-Jährigen, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der Vater des Verletzten griff in den Konflikt ein und verletzte hierbei den 19-Jährigen leicht. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen.

Buchholz - Trickbetrüger erfolgreich - Bargeld entwendet - Hinweise

Am 03.08.2024 gegen 09:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz im Bereich des Thomasweges zu einem Trickbetrug. Nach dem Abheben von Bargeld wurde ein 83-jähriger Mann durch einen unbekannten Mann angesprochen, ob dieser ihm eine 2EUR-Münze wechseln könne. Nach dem Geldwechseln suchte der Unbekannte den Senior erneut an seinem Pkw auf und bat ihn um eine weitere Wechselung. In dem Zuge entnahm der Mann unbemerkt mehrere Scheine aus der Geldbörse des Seniors. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz, Tel. 04181-2850, entgegen.

Buchholz - Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 04.08.2024 kam es gegen kurz vor 01:00 Uhr zu einem Brand eines Müllcontainers im Bereich der Straße Heidekamp. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch die Feuerwehr Buchholz verhindert werden, sodass kein weiterer Sachschaden entstand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz, Tel. 04181-2850, entgegen.

Buchholz - Brand einer Werkstatthalle - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 04.08.24 kam es gegen 03.30 Uhr zu einem Brand einer Werkstatthalle in der Steinbecker Straße. Durch die Feuerwehren Buchholz, Dibbersen und Sprötze wurde der Brand gelöscht. Ein Feuerwehrmann wurde im Rahmen seines Einsatzes leicht verletzt. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die Steinbecker Straße voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 100.000 Euro. Im Rahmen der Aufnahme vor Ort wurden durch Polizeibeamte zudem Sachbeschädigungen an einigen abgestellten Pkw festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, sodass auch eine Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann.

Daher bittet die Polizei, Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizei in Buchholz, Tel. 04181-2850, zu melden.

Seevetal, OT. Meckelfeld - Radfahrer stürzt alkoholisiert

In der Nacht zum 04.08.2024 kam es im Bereich der Bürgermeister-Heitmann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 58-jähriger Radfahrer gegen einen Bordstein und kam in der Folge zu Fall. Der 58-Jährige wurde hierbei verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Aufgrund einer möglichen Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Winsen (Luhe) - A7, RF KS, zw. Thieshope und Garlstorf - Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Personen - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen, 03.08., gegen 00:20 Uhr befährt ein 43-Jähriger mit seinem Pkw (schwarzer Seat Leon) die A7 in Richtung Kassel als von hinten ein Fahrzeug auf den Pkw auffährt. Das Fahrzeug entfernt sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer des Seat sowie seine 10-jährige Mitfahrerin werden bei dem Unfall leicht verletzt. Wer Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug, Fahrzeugführer oder dem Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte beim Autobahnpolizeikommissariat Winsen (Luhe), Tel. 04171-796-200.

Winsen (Luhe) - A1, RF HH, Verbindungsfahrbahn A7, Horster Dreieck - Verkehrsunfall zwischen Krad und PKW mit zwei schwerverletzten Personen

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befährt der 57-jährige Kradfahrer die A1 in Richtung Hamburg. Auf der Verbindungsfahrbahn zur A7 muss das Krad die Geschwindigkeit aufgrund stockenden Verkehrs drosseln. Dies bemerkt der hinterherfahrende 67-jährige Pkw-Fahrer zu spät und fährt auf das Krad auf. Der Kradfahrer und seine 55-jährige Sozia stürzen durch den Aufprall und werden dabei schwer verletzt. Die 68-jährige Beifahrerin im Pkw erleidet einen Schock.

Winsen (Luhe) - Erst Körperverletzung, dann Gewahrsam

Am späten Freitagmorgen, 02.08.2024, kam es aus derzeit unbekannten Gründen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen drei Männern im Winsener Stadtgebiet. Die Beschuldigten entfernten sich zunächst fußläufig vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Nur kurze Zeit später wurde die Polizei wieder auf einen der Männer aufmerksam. Der stark alkoholisierte Mann belästigte nun Personen in einer Bankfiliale in der Innenstadt und verhielt sich ihnen gegenüber aggressiv. Nachdem er auch noch gegen die Scheibe eines Autos schlug, wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über vier Promille.

Egestorf - Alkoholisierter Radfahrer stürzt auf Fahrbahn

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:20 Uhr, befuhr ein junger Mann die L213 im Bereich Egestorf mit seinem Fahrrad. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, stürzte er auf die Fahrbahn und wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden Verkehrsteilnehmer am Boden liegend aufgefunden. Die Person war zunächst nicht ansprechbar und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Hier wurde ihm aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell