POL-OG: Willstätt, B28 - Trunkenheitsfahrt

Bietigheim (ots) - Am Dienstag kam ein 87-jähriger Fahrradfahrer gegen 18:45 Uhr in der Bernhardstraße alleinbeteiligt zu Fall nachdem er einen Gullideckel überfuhr. Der Mann verletzte sich dabei leicht und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /st Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

