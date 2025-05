Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 10.05.2025

Delmenhorst: Auffahrunfall, Gefährdung des Straßenverkehrs durch körperliche und geistige Mängel, Führerschein sichergestellt.

Am 09.05.2025, um 09.45 Uhr, befuhren eine 57-jährige Fahrerin (aus Delmenhorst) eines PKW Opel und eine 86-jährige Fahrerin (aus Delmenhorst) eines PKW Toyota die Seestraße in Delmenhorst in Rtg. Hasporter Damm. Die vorausfahrende Opel-Fahrerin musste vor dem Kreisverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Die folgende Toyota-Fahrerin fuhr von hinten auf den Opel auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten altersbedingte körperliche / geistige Mängel bei der Unfallverursacherin fest. Der Führerschein der Frau wurde mit ihrem Einverständnis sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der Schaden an beiden PKW wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen betrunkenem Radfahrer und PKW

Am 09.05.2025, um 17.30 Uhr, befuhr eine 23-jährige PKW-Fahrerin (aus Delmenhorst) die Wittekindstraße in Delmenhorst in Richtung Mühlenstraße. Ein 45-jähriger Radfahrer (aus Delmenhorst) wollte trotz Rotlicht (der LZA für Fußgänger und Radfahrer) vom ZOB aus die Wittekindstraße in Richtung Bahnhof queren und fuhr seitlich gegen den PKW. Der Schaden am PKW und Rad wird auf 1.100 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,32 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

