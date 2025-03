Hirschhorn (ots) - Am Dienstag (25.03.2025) gegen 16:43 Uhr befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Eberbach mit seinem Toyota die B37 von Eberbach in Richtung Hirschhorn. Auf gerader Strecke setzte der Toyota-Fahrer zum Überholvorgang an und überholte einen Pkw. Noch vor Beendigung des Überholvorgangs verlor der 45-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw und kam ...

