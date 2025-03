Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden verursacht und weggefahren - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

Am Freitag, den 07.03.2025 kam es in Suhl, Linsenhofer Straße 63, auf dem Parkplatz des Tegut Marktes in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:22 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in gleicher Richtung ab geparkter Pkw touchierte beim rückwärts ausparken die Fahrertür des Rechts befindlichen geparkten Pkw. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich in der Polizeiinspektion Suhl unter der Telefonnummer 03681- 3690 zu melden.

