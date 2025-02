Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad-Diebstahl am Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhofstraße - Bahnhof Kreiensen. Zeit: Samstag, 08. Februar 2025, 07:25 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025, 11:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft entwendete ein graues Damefahrrad der Marke SCHAUFF (26 Zoll, 5.Gang Nabenschaltung, mit grobstolliger Mountainbike -Bereifung). Fahrrad war mit einem Schloss gesichert am Fahrradständer an der dortigen Busschleife abgestellt. Bahnfahrer, Busfahrer und auch Taxifahrer werden gebeten, sachdienliche Hinweis an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls aufgenommen und der Zeitwert vom entwendeten Fahrrad wurde auf 200.-geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell