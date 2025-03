Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lengfeld (ots)

Am 08.03.2025 wurde über den Polizeinotruf bekannt, dass soeben ein Fahrzeug in einen geparkten Anhänger gefahren ist und diesen gegen die Hauswand der Mitteilerin schob. Die Mitteilerin bemerkte den Unfall und reagierte sofort. Sie fand im Fahrzeug eine bewussstlose Person auf dem Fahrersitz und informierte umgehend die Polizei und Rettungsdienst. Beamte der PI Hildburghausen verlegten umgehend zur Unfallstelle und konnten schnell den Grund für die mögliche Bewusstseinseintrübung feststellen. Denn nachdem der Rettungsdienst angab, dass der 24jährige Fahrer unverletzt war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Vorwert von 1,89 Promille. Der Fahrzeugführer verneinte jedoch gefahren zu sein. Die Beweislast vor Ort war jedoch erdrückend, sodass in der Folge eine Blutentnahme im Klinikum Hildburghausen vorgenommen wurde. Zudem wurde ihm das Führen jedweder Kraftfahrzeuge untersagt. Am Anhänger und der Hauswand entstand ein Sachschaden von ca. 250,-EUR. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell