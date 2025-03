LPI-SHL: zu viel gefeiert

Suhl (ots) - Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Karl-Marx-Straße in Suhl in Richtung Schwarzwasserweg. Er musste seinen Pkw verkehrsbedingt stoppen. Der hinter ihm fahrende 17-jährige Mopedfahrer bemerkte die Situation vor ihm zu spät und fuhr auf. Er verletzte sich leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Schaden von ca. 4.600 Euro entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

