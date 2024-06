Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Einbruch in Beherbergungsstätte

In der Nacht zum Sonntag brach ein Unbekannter in eine Hotel in Salach ein.

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr stellte ein Zeuge den Einbruch in Salach fest. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge hebelte der Unbekannte ein Fenster zu einem Büroraum auf. Dann stieg der Einbrecher durch das Fenster in das Gebäude ein. In einem Büro fand er wohl Bargeld und Elektronikzubehör. Auch nahm er einen Rollkoffer mit Kleidung mit. Die Gegenstände machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude wird auf rund 300 Euro geschätzt.

++++1162818 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell