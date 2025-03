Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wetter holt die Zweiräder auf die Straßen

Hildburghausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen führten am 08.03.2025 Schwerpunktkontrollen im Bereich Zweiräder durch. Das sonnige Wetter lud Zweiradfahrer zu ihrer ersten Fahrt im neuen Versicherungsjahr 2025, sowie zu ihrer ersten großen Ausfahrt ein. Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Die meisten polizeilichen Feststellungen beeinhalteten kleinere Fahrzeugmängel bzw. nicht korrektes Verhalten im Straßenverkehr. Die Beamten waren hierbei bedacht mit verkehrserzieherischen Gesprächen die Gefahren resultierend aus den Mängeln und dem Fahrverhalten zu erläutern, um mögliche Unfallgeschehen zu verhindern. Doch wurden auch insgesamt drei Vorfälle von Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie zwei Vorfälle von Verstößen gegen das Pflichversicherungsgesetz festgestellt. Einer dieser Vorfälle ereignete sich in Eisfeld. Hier wurde am Bahnhof um 10:10 Uhr ein 72-jähriger auf seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Am Fahrzeug befand sich noch das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024. Zudem wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer muss ich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Leider kam es gegen 17:00 Uhr in der Ortslage Altendambach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Motocrossfahrer und einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Motocrossfahrer missachtete die Vorfahrt in der Straße Dambachtal und konnte eine Kollision mit der vorfahrtsberechtigen Pkw-Fahrerin nicht mehr verhindern. Nachdem bekannt wurde, dass die Polizei auf Anfahrt sei, versuchte er noch seine Maschine vor den Beamten zu verstecken. Denn diese war nicht zugelassen. Zudem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Krafträdern. Der 24-jährige Motocrossfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde im Nachgang mit Verdacht auf eine Fraktur am Unterschenkel ins Klinikum Suhl verbracht. Er wird sich dennoch in der Folge wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

