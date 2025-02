Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Zeugen zu möglicher Unfallflucht gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Am heutigen Freitagabend stellten zwei Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz am Schwimmbad bzw. Sportplatz, Zell am Harmersbach, an ihren geparkten Fahrzeugen frische Beschädigungen fest. Beide Pkws waren im Heckbereich in ähnlicher Weise beschädigt, standen aber im Unfallzeitraum mit deutlichem Abstand voneinander entfernt in verschiedenen Parkreihen. Eine mutwillige Sachbeschädigung kann aufgrund der Schadensarten ausgeschlossen werden. Der Gesamtschaden an beiden Pkws wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, welche am Freitag-Abend im Zeitraum 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr auf dem Parkplatz neben den Wohnmobilstellplätzen eine entsprechende Auffälligkeit wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter Telefonnummer 07832 / 975920 in Verbindung zu setzen.

