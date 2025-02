Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand einer Müllpresse führt zu größerem Feuerwehreinsatz

Lahr (ots)

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts an der Anlage kam es am Freitagmittag zum Brand einer Müllpresse bei einem Lebensmittelgeschäft in der Freiburger Straße in Lahr. Wegen des Brandes war die Feuerwehr der Stadt Lahr mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Während der Löschmaßnahmen wurde das Lebensmittelgeschäft kurzzeitig geräumt. Eine Gefahr für die Kunden bestand zu keiner Zeit. An der Müllpresse selbst entstand nur geringer Sachschaden./afk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell