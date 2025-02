Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Einbruchsdiebstahl in Imbiss, Hinweise erbeten

Renchen (ots)

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagnacht kam es in einem Imbiss in der Vogesenstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach ersten Erkenntnissen sollen die unbekannten Täter die Eingangstür des Imbisses aufgebrochen, den Innenraum durchwühlt und anschließend 80 Euro entwendet haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden zu melden.

/lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell