POL-OG: Lahr - Kiosk aufgebrochen, Hinweise erbeten

Gengenbach (ots) - Am Donnerstagabend kam es in einer Kirche in der Klosterstraße zu einem Diebstahl der besonderen Art. Hier soll eine 32-jährige Frau mit Hilfe einer selbstgebauten Vorrichtung Münzgeld aus einem Opferstock entwendet haben. Die dreiste mutmaßliche Diebin konnte nach einem Hinweis, dass sie in einen Zug gestiegen sei, durch Polizeibeamte am Bahnhof in Offenburg angetroffen werden. Das mutmaßlich ...

mehr