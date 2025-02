Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Spenden aus Kirche entwendet

Gengenbach (ots)

Am Donnerstagabend kam es in einer Kirche in der Klosterstraße zu einem Diebstahl der besonderen Art. Hier soll eine 32-jährige Frau mit Hilfe einer selbstgebauten Vorrichtung Münzgeld aus einem Opferstock entwendet haben. Die dreiste mutmaßliche Diebin konnte nach einem Hinweis, dass sie in einen Zug gestiegen sei, durch Polizeibeamte am Bahnhof in Offenburg angetroffen werden. Das mutmaßlich erbeutete Münzgeld wurde bei der Frau im Rahmen einer Durchsuchung festgestellt, ebenso wie die selbstgebaute Vorrichtung, mit welcher sie die Münzen aus dem Opferstock gefischt haben soll. Ferner stellte sich im Zuge der polizeilichen Maßnahmen heraus, dass der von der 32-Jährigen mitgeführte E-Scooter im Oktober 2024 in Achern gestohlen wurde. Die Frau muss nun mit mehreren Anzeigen unter anderem wegen Diebstahls und Hehlerei rechnen.

/an

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell