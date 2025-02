POL-OG: Ettenheim - Auffahrunfall ohne Führerschein

Lahr (ots) - Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Eisenbahnstraße ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in der Höhe von rund 15.500 Euro. Gegen 12:30 Uhr soll der 31-jährige Lenker eines Audi die Eisenbahnstraße in südlicher Richtung befahren haben. Zeitgleich kam hier ein Bus entgegen. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der Lenker des Audi mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kurve eingefahren sein, ...

mehr