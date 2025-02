POL-OG: Oberkirch, Bottenau - Zigarettenautomat beschädigt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Am Donnerstag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde offenbar mit einem Stein eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeworfen, um ins Innere zu gelangen. In der Schule wurden mehrere Schubladen und Schränke geöffnet. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Gegenstand ...

