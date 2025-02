Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Vermisstensuche

Nachtragsmeldung

Rheinmünster (ots)

Die Suche nach der vermissten 12-Jährigen konnte beendet werden. Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen.

/ma

Ursprungsmeldung - Mi 05.02.2025

Rheinmünster - Ermittler der Polizei sind aktuell auf der Suche nach der 12-jährigen Chiara R. Das Mädchen ist am 4. Februar 2025 nicht mehr in ihre Jugendeinrichtung in Rheinmünster zurückgekehrt und gilt seither als vermisst. Die 12-Jährige ist auf Medikamente angewiesen. Sie ist etwa 160 Zentimeter groß, sehr schlank und trägt hellbraune, kinnlange Haare. Hinwendungsorte bestehen nicht nur im Raum Gernsbach, Karlsruhe und Bad Krotzingen sondern auch im Raum Stuttgart, Nürtingen und Plochingen. Bei Antreffen der Vermissten oder bei Hinweisen zu deren Aufenthaltsort wird unter der Rufnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes gebeten.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell