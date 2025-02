POL-OG: Appenweier - Einbruchsdiebstahl in Firmengelände

Bischweier (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Winkelfeldstraße zu einem Ladendiebstahl zweier Personen. Gegen 15:30 Uhr wurde den Beamten durch einen Mitarbeiter mitgeteilt, dass er zwei männliche Ladendiebe aufgehalten, diese jedoch aufgrund ihres aggressiven Verhaltens laufen gelassen habe. Im Anschluss konnte einer der beiden mutmaßlichen Ladendiebe, ein 68-jähriger Mann, festgenommen ...

mehr