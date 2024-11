POL-PIBIN: Pkw-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots) - Am 19.11.2024 kam es gegen 07:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schloßbergstraße in Bingen am Rhein. Dabei touchiert der derzeit unbekannte Unfallverursacher im Begegnungsverkehr einen Ford Focus. Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich der Mariahilfstraße. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizeiinspektion Bingen bittet Zeugen, die diesen Unfall ...

