POL-OG: Sinzheim - Mehrere Autoaufbrüche

Im Zeitraum von Dienstagabend auf Mittwochabend kam es in Sinzheim zu mehreren Autoaufbrüchen. Zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und Mittwochabend, 16:30 Uhr sollen noch unbekannte Täter im Ortsteil Kartung und im zentralen Ortsgebiet insgesamt acht Fahrzeuge mit der gleichen Vorgehensweise aufgebrochen haben. Während nach bisherigen Feststellungen in sieben Fällen keine Wertgegenstände erbeutet werden konnten, wurde aus einem Fahrzeug ein älteres Handy, eine Webcam und eine Sonnenbrille entwendet. Ob die Autoaufbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Generell rät die Polizei keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen und beim Verlassen des Fahrzeugs dieses sicher zu verschließen.

