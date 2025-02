Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mehrere Autoaufbrüche

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Baden-Baden zu mehreren Autoaufbrüchen. Zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, sollen die noch unbekannten Täter im Bereich der Ortenaustraße und umliegenden Straßen insgesamt vier PKW der Marke Mercedes-Benz aufgebrochen haben. In keinem der Fälle konnte Diebesgut erbeutet werden.

Die Vorgehensweise der Täter war in allen Fällen identisch, ob es sich bei den Aufbrüchen um dieselbe Täterschaft handelt, steht jedoch noch offen.

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Generell rät die Polizei keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen und beim Verlassen des Fahrzeugs dieses sicher zu verschließen.

/lu

