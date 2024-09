Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: 44-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Groß-Zimmern (ots)

Ein 44-Jähriger löste am Dienstagmorgen (17.9.), gegen 7.30 Uhr, in einem Wohnhaus im Hörnertweg einen Polizeieinsatz aus. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er unter anderem gedroht haben, sich selbst zu verletzen. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort und sperrten den Bereich rund um das Wohnhaus ab. Der 44 Jahre alte Mann konnte schließlich am frühen Mittag in seiner Wohnung von Spezialkräften der Polizei festgenommen werden. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für außenstehende Dritte bestand nicht.

