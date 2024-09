Pfungstadt (ots) - Am Montagnachmittag (16.09.), 16.50 Uhr, wurde zunächst der Rettungsdienst an eine Anschrift in der Seeheimer Straße gerufen, da ein Anwohner dort medizinische Hilfe benötigen würde. Die vor Ort eintreffenden Rettungskräfte trafen einen 30-jährigen Mann in einer Wohnung an, welcher offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel ...

